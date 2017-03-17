AB'ye iltica başvuruları azaldı

Deutsche Welle'in haberine göre, Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) geçen yıl Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ilk iltica başvurusunda bulunanların sayısında 2015'e göre bir azalma meydana geldiğini kaydetti.

2014 yılı ile kıyaslandığında ise iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların sayısının yaklaşık iki katına çıktığı görülüyor.

EN ÇOK SURİYELİLER BAŞVURUYOR

AB'de iltica başvurusunda bulunanların başında yüzde 28 ile (334 bin kişi) Suriyeliler geliyor. Afganlar 183 bin kişi ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü büyük grubu ise Iraklılar oluşturuyor.

ALMANYA BİRİNCİ TERCİH

Almanya, AB'de yaşamak isteyen mültecilerin birinci tercihi olmayı sürdürüyor. Eurostat'ın verilerine göre 722 bin 300 mülteci Almanya'da başvuruda bulundu. Bu, Avrupa Birliği'nde korunma talebiyle yapılan toplam iltica başvurlarının yüzde 60'ını oluşturuyor.

AB'de geçtiğimiz yıl ilk iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin de beşte dördü Almanya'yı tercih etti. Bunun sonucunda Almanya'da iltica başvurları da bir önceki yıla oranla büyük artış kaydetti. 2015'te 442 bin sığınmacı ilk iltica başvurusu yapmıştı.

İtalya'da da geçtiğimiz yıl başvurularda ciddi oranda artış kaydedildi. İlk iltica başvurusu yapanların sayısı geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin iken, 2015'te 11 bin 370 kişiydi.