taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Aç kalan 3 ayı şehre indi

Bursa'da bir kolu kopuk olan anne ayının 2 yavrusu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinin bulunduğu Doburca'da yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

İHA | 23.09.2018 - 19:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa’nın canlı çeşitliliği bakımından en zengin parklarından olan Uludağ Milli Parkı’nda aç kalarak şehre inen sakat ayı ve 2 yavrusu, Burfaş'a ait Dobruca'daki sosyal tesislerinin güvenlik kameralarına takıldı. Bir ayağının kopuk olduğu görülen anne ayının yiyecek aradığı anlar sevimli görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşalar kapana yakalandığı ve orada bir kolunu kaybettiği tahmin edilen anne ayının bulunarak tedavi edilmesini istiyor.

Aç kalan 3 ayı şehre indi VİDEO

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Tesisleri sorumlusu Muhammet Yetimova, her yıl ayıların buraya geldiğini, tesisin yiyecek atıklarını yaban hayvanlarıyla paylaştıklarını söyledi.

"ARTA KALAN YEMEKLERİ ORMANA BIRAKIYORUZ""

Ayıların hiçbir zararının olmadığını belirten Yetimova, “Geçmişte kış aylarında çöplerimizi karıştıran davetsiz misafirlerimiz oluyordu. Bu sene de sezonu erken açtılar. Gece 01.30 sularında kameralarımıza ayağı sakat anne ayı ve 2 yavrusu yakalandı. Mekân onların, biz onların misafiriyiz. Ayrıca kış aylarında tesisimizin civarına gelen çakal, tilki ve ayılar için de arta kalan yemekleri ormana bırakıyoruz. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Hayvanları korumak ve onları beslemek her vatandaşın görevidir” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

84
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

7
Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

320
Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

161
Balıkesir'e dev Atatürk heykeli yapılıyor

Balıkesir'e dev Atatürk heykeli yapılıyor

210
Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

34
Cudi Dağı, 21 yıllık çalışma sonucu tünellerle aşıldı

Cudi Dağı, 21 yıllık çalışma sonucu tünellerle aşıldı

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM