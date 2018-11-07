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Aç kalan köpekler buzağılara saldırıyor

İzmir Ödemiş'te besiciler son 1 ayda köpeklerin ahırlardaki hayvanlara saldırarak telef ettiği gerekçesiyle nöbete başladı.

DHA | 07.11.2018 - 19:33..
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Ödemiş'te Kırsal Ertuğrul Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricileri, son 1 ayda gruplar halinde dolaşan köpeklerin saldırısı sonrası 4 besicinin 10 buzağı ve ineğinin telef olduğunu, birçoğunun ise yaralandığını belirterek, tüfekli nöbete başladı.

"BİR AN ÖNCE NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILSIN"

Köpeklerden biri de vurularak öldürüldü. Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Fethi Ceyhan, "Ödemiş Belediyesi veterinerine konuyu defalarca ilettim. 20- 30 başıboş köpeğin gruplar halinde gezdiğini, çevreye zararı olabileceğini anlattım. Bu hayvanlar yiyecek bulamıyor. Vatandaşın canı yanacağı belliydi. İlla işin bu noktaya gelmesi mi gerekiyordu. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Zaten kıt kanaat geçiniyor çiftçimiz. Yetkili kurumları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapılsın" dedi.

Aç kalan köpekler buzağılara saldırıyor

"KÖPEKLER NE ZAMAN GELECEK DİYE PANİK İÇİNDEYİZ"

Nöbet tutan besicilerden Kemal Ersöz, "İnsanlar, toplu gezen köpeklerce yapılan saldırılar yüzünden mağdur. Bizler vatandaş olarak ne kadar önlem alabiliriz? Her gün 'Köpekler acaba ne zaman gelecek' diye korku ve panik içindeyiz" diye konuştu.

Aç kalan köpekler buzağılara saldırıyor

"KÖPEKLER AÇ"

Mahalle sakinlerinden hayvansever Muhammet Uğur Yılmaz ise "Köpeklerin insanların besi hayvanlarına saldırması üzücü. Fakat bu durumun çözümü için nedenini bilmemiz gerekir. Son yıllarda neden köpek nüfusu Küçük Menderes bölgesinde arttı. Diğer hayvanlara neden saldırıyorlar? Nedeni çok açık ve ortadadır. Hayvanların gidecek yeri kalmamış. Hayvanlar aç. Yiyecek besin bulma imkanları yok" dedi. Yetkililerin sorunu çözmesini umduklarını söyleyen Yılmaz, "Eğer bu önlemler daha önce ve zamanında alınmış olsaydı, şimdi bütün bunlar yaşanmamış olacaktı. Elde tüfekle beklemek ya da birkaç günden beri barınak görevlilerinin gelip de ovadan köpek toplamaya çalışmaları etik olmamakla birlikte asla çözüm olmayacaktır" diye konuştu.

Aç kalan köpekler buzağılara saldırıyor

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