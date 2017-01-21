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Aç kuşlar çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar çare olarak yem fabrikasına sığındılar.

21.01.2017 - 17:20
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  2. Yaşam

kuş

Muş’ta devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken kuşlar ise aç kaldı. Doğada yem bulamayan kuşlar, çareyi Muş-Hasköy karayolu üzerinde bulunan yem fabrikasına sığınmakta buldu.

"HAYIR DUALARINI ALIYORUZ"

Kuşların soğuk ve yağışlı havalarda fabrikadan ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Salih Dalkaya, un, yem, palet yem imalatı yaptıkları için kuşların fabrikayı mesken tuttuğunu söyledi. Dalkaya, "Pazarımız Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu'dur. Burada doğada yaşayan kuşlar, tabi ki tarım ürünleriyle uğraştığımız için güvercin, kuş ve diğer kanatlı hayvanlar burayı mesken haline getirmişler. Burada yiyeceklerini kış boyunca gideriyorlar. Biz de bu hayvanlara imkan sağlıyoruz, karışmıyoruz. Bu hayvanlara ilgi gösteriyoruz. Buradaki tüm hayvanların neredeyse hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Doğadan gelerek burada açlıklarını gideren tüm hayvanlara bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kuşlar burayı bir mesken haline getirmiş, biz de bundan sevinç duyuyoruz. Onların hayır duasını alıyoruz" dedi.

Aç kuşlar çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu

Aç kuşlar çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu

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