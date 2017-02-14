Aç tilkilerin fare avı

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Kars-Sarıkamış karayolunun kenarındaki karla kaplı tarlalarda aç kalan tilkilerin fare avı kameralara yansıdı.

1 METRE ZIPLAYARAK FAREYE ULAŞIYOR

Öğle saatlerinde araziye çıkan tilkiler, kar altında bulunan fareleri hareketlerine göre izleyerek yakalıyor.

Farelere odaklanan tilkiler, yaklaşık 30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor. Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karnını doyurmaya çalışıyor.