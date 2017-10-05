'Ace' nedir

Tenis; belirli ölçülerde iki kişi veya en fazla 4 kişi ile oynanan bir spor dalıdır. Sahanın ortasında bir ağ bulunur. Bunun yanı sıra kauçuk bir top ve raket kullanılır.

KORTUN ÇEŞİTLERİ VARDIR

Tenisin oynandığı alana da kort denir. Tenis kortları açık veya kapalı olarak tasarlanır. Ayrıca toprak, beton veya çimen zeminli de olabilir.

OYUN SERVİS İLE BAŞLAR

Tenis oyunu servis ile başlar. Atılan servis sonrası eğer rakip topa dokunamaz ve geri cevap veremezse sayı, servis atana geçer ve bu sayı 'ace' olarak adlandırılır.

GROTH DÜNYA REKORU KIRDI

Bugüne kadar atılmış en hızlı servis Güney kore'deki bir turnuva müsabakasında kaydedildi.

Avustralyalı tenisçi Samuel Groth'un Güney Kore'deki ATP Challenger Turnuvası'nda attığı servisin hızı 263 km/saat'i buldu. Atılan bu servisle Groth, dünya rekorunu da kırmış oldu.