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Acemi hırsız soygun denemesinde başarısız oldu

ABD'de yaşanan olayda bir adam e-sigara satan dükkana soygun için girdi ancak yaşadığı talihsizlik sonrası kaçmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 16:36..
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Geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Colorado eyaletinde e-sigar satan bir dükkana silahlı soygun için giren hırsız elinden silahı düşürdü.

Silahını bir anda belinden çıkaran hırsız, elinden düşürdükten sonra panikledi.

Acemi hırsızın komik soygun denemesi VİDEO

MAĞAZA ÇALIŞANI ÖNCE DAVRANDI

Düşürdüğü silahı almak isteyen hırsızdan önce davranan mağaza çalışanı silahı soyguncuya doğrulttu.

Bunun üzerine soyguncu arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Kaçarken pantolonu düşen hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.

Acemi hırsız soygun denemesinde başarısız oldu

Acemi hırsız soygun denemesinde başarısız oldu

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