Acemi hırsız soygun denemesinde başarısız oldu

Geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Colorado eyaletinde e-sigar satan bir dükkana silahlı soygun için giren hırsız elinden silahı düşürdü.
Silahını bir anda belinden çıkaran hırsız, elinden düşürdükten sonra panikledi.
Acemi hırsızın komik soygun denemesi VİDEO
MAĞAZA ÇALIŞANI ÖNCE DAVRANDI
Düşürdüğü silahı almak isteyen hırsızdan önce davranan mağaza çalışanı silahı soyguncuya doğrulttu.
Bunun üzerine soyguncu arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Kaçarken pantolonu düşen hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.