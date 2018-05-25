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Acemi yüzücüler kendi ölümlerini kaydetti

Hindistan'da üç arkadaş serinlemek için girdikleri nehirde boğularak can verdi. Bu anlar, kendilerine anı olsun diye kurdukları kamerayla anbean görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 10:30..
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Hindistan'da serinlemek için nehre giren üç arkadaş, talihsiz bir biçimde hayatını kaybetti. Nehrin suları arasında akıntıya kapılan üç kişi, kısa sürede dibe batıp can verdi.

Acemi yüzücüler kendi ölümlerini kaydetti

KENDİ ÖLÜMLERİNİ KAYDETTİLER

Arkadaşlardan biri nehre yüzmeden önce telefonunu çıkartarak kayalıkların üzerine koydu ve eğlence için görüntüleri kaydetmek istedi. Birbiriyle şakalaşarak suya giren arkadaşlar, kısa süre sonra derin suya doğru ilerleyerek kıyıdan uzaklaşmaya başladı.

Hindistan'da kendi boğulma anlarını çeken 3 arkadaş

Giiderek derinleşen suya çekilen üç kişi çırpınarak kurtulmaya çalıştı, ancak bu da onları kurtarmaya yetmedi.

CESETLERİ BİR GÜN SONRA BULUNDU

Dehşet dolu anlarda kayıt yapan kamera, üç kişinin çırpınarak kurtulmaya çalışma anlarını kaydetti, ancak çırpınışlar bir süre sonra sona erdi.

Acemi yüzücüler kendi ölümlerini kaydetti

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