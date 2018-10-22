taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6708
Euro
6.51225
Altın
1221.335
Borsa
94975.23
Gram Altın
222.876

Acıdan ağzı yanan Bursalı damada yangın tüplü müdahale

Acı sosa bulanmış bebek emziğinden ağzı yanan damada arkadaşları itfaiye tüpüyle müdahale etti.

AA | 22.10.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde dünya evine giren damada yapılan şakalar "bu kadarına da pes" dedirtti. Acı sosa bulanan bebek emziğinden ağzı yanan damat "yandım anam" diye bağırınca arkadaşları ağzına yangın söndürme tüpüyle köpük sıktı.

Acıdan ağzı yanan Bursalı damada yangın tüplü müdahale

ADETA ÇİN İŞKENCESİ

Kezban Gündüz ile dünya evine giren Burak Gündüz'e (21) arkadaşları düğün günü adeta Çin işkencesi yaptı. İlçenin gelenek ve göreneklerinin de sergilendiği düğünde damat Burak Gündüz'e acı bibere bulanmış bebek emziği verildi.

Acıdan ağzı yanan damada yangın tüplü müdahale İZLE

"YANDIM ANAM"

Emziği ağzına alan damat, "yandım anam" diye bağırınca arkadaşları tarafından yapılan müdahale herkesi şaşkına çevirdi. Acı biber nedeniyle ağzı yanan damada arkadaşları yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Eşi Kezban Gündüz ise olan biteni gelin aracının içerisinden izledi.

Acıdan ağzı yanan Bursalı damada yangın tüplü müdahale

NİKAH MASASININ YOLUNU TUTTU

Damat Gündüz, daha sonra leğende çorap yıkadı. Gelin arabasını beline sarılı kuşak ile çekti. Son olarak balkona çıkan damat, herkesin duyabileceği şekilde "Seni seviyorum aşkım" diye bağırdı. Ardından eşini gelin arabasından indirerek nikah masasının yolunu tuttu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

180
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

88
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM