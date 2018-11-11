Açık bırakılan yangın söndürme tüpü, yurdu karıştırdı

Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi’nde bulunan Gazi Kız Öğrenci Yurdu’nda vanası açık kalan yangın söndürme tüpünden çıkan toz bulutu, yangın alarmını devreye soktu. Gece yarısı çalan yangın sirenleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran öğrenciler, panik içinde binayı terk etmeye çalıştı. Binanın birinci katında yaşanan olay nedeniyle katlarından aşağı indikçe yoğun dumana maruz kalan öğrenciler büyük panik yaşadı.

Alarm itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa süre içinde adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan itfaiye erleri, olaya müdahale etmek için içeri girdiğinde, birinci katı kaplayan dumanın vanası açık bırakılmış yangın söndürme tüpünden kaynaklandığını tespit etti. Sağlık ekipleri, yaşadıkları korku nedeniyle kriz geçiren bazı öğrencileri, ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.