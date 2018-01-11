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'Açık Kapı Milletin Kapısı' Erzincan'da hizmete girdi

İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan "Açık Kapı Projesi" Erzincan’da uygulanmaya başladı.

İHA | 11.01.2018 - 10:38..
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Erzincan Valiliği girişinde oluşturulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" bürosu Erzincan’da hizmete başladı. Büronun kurulduğu alanda incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Projenin amacı vatandaşların taleplerinin alınması, etkin ve verimli şekilde kurumlara iletilmesi ve oradan da hızlı şekilde geri dönüşüm sağlanmasıdır." dedi.

VATANDAŞ HER TÜRLÜ TALEBİNİ İLETECEK

Erzincan Valiliği B kapı girişinde kurulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" bürosuna vatandaşlar talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek. Erzincan Valiliğinden herhangi bir talepte bulunan vatandaşlar ilk olarak Açık Kapı Bürosuna müracaatta bulunarak taleplerini iletebilecekler. Uygulama ile vatandaşın kurumlar arası gezmesi engellenerek, kamu hizmetinden daha hızlı faydalanması sağlanacak.

'Açık Kapı Milletin Kapısı' Erzincan'da hizmete girdi

VATANDAŞIN KURUMLARLA İRTİBATINI SAĞLAYACAK

Açık Kapı’nın, emniyetten milli eğitime, tarımdan tapuya bütün kurumlarda irtibat görevlilerinin olduğunu söyleyen Vali Arslantaş, “Vatandaşlarımız taleplerini ve şikayetlerini ilgili kurumlara iletme şansı bularak hızlı şekilde sonuç almış olacaklar. Kamu hizmetlerini hızlandırmanın yanında, vatandaşa da zaman kazandırılmış olacak. Bu sistem sayesinde talebi alınan vatandaş, ilgili kuruma gitmeden sonucunu biz kendisine ulaştıracağız. Vatandaşın en çok hangi kurumdan neyi talep ediyor, bunları da görmüş olacağız. Yapılan müracaatların bizzat takipçisi olacağız. Erzincan’daki vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmak adına açık kapı büromuz milletin hizmetinde olacaktır.” dedi.

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