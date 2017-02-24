taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.978
USD
3,5846
EURO
3,8062
ALTIN
144,95
PETR
56,1100

Açık sandığı kapının camına daldı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde 37 yaşındaki Hayrettin Gündüz, lokantadan çıkarken dalgınlıkla açık sandığı kapının camına çarptı.

24.02.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

SADASD

234234

Olay Hanımçeşme Mahallesi Tuna Sokak’taki Şaban Kumru’ya ait lokantada meydana geldi. İnşaat ustası Hayrettin Gündüz, arkadaşı olan işyeri sahibi Şaban kumru’yu ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkarken, açık sandığı kapının camına çarptı.

Açık sandığı kapının camına daldı VİDEO

HAFİF YARALANDI

Açık sandığı kapının camına çarptı İşyerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, çarpmanın etkisiyle camın kırılması nedeniyle, Hayrettin Gündüz hafif yaralandı.

Açık sandığı kapının camına daldı

"CAMI YENİ SİLDİKLERİ İÇİN FARKETMEDİM"

Olayı hafif sıyrıklarla atlattığını söyleyen Hayrettin Gündüz, "İşyeri sahibi ile sohbet ederken cep telefonum çaldı. Arkadaşlarımla İzmir’e balık tutmaya gidecektik. Eve gidip oltaları hazırlamam gerekiyordu. Aceleyle kalktım. Kapı camını fark etmeyip çarptım. Camı yeni sildikleri için dışarı çıkayım derken kapı camına tosladım. Olayı hafif sıyrıklarla atlattığım için şanslıyım" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

178
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

136
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

185
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

363
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

445
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

19
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM