Olay Hanımçeşme Mahallesi Tuna Sokak’taki Şaban Kumru’ya ait lokantada meydana geldi. İnşaat ustası Hayrettin Gündüz, arkadaşı olan işyeri sahibi Şaban kumru’yu ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkarken, açık sandığı kapının camına çarptı.

Açık sandığı kapının camına daldı VİDEO

HAFİF YARALANDI

Açık sandığı kapının camına çarptı İşyerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, çarpmanın etkisiyle camın kırılması nedeniyle, Hayrettin Gündüz hafif yaralandı.

"CAMI YENİ SİLDİKLERİ İÇİN FARKETMEDİM"

Olayı hafif sıyrıklarla atlattığını söyleyen Hayrettin Gündüz, "İşyeri sahibi ile sohbet ederken cep telefonum çaldı. Arkadaşlarımla İzmir’e balık tutmaya gidecektik. Eve gidip oltaları hazırlamam gerekiyordu. Aceleyle kalktım. Kapı camını fark etmeyip çarptım. Camı yeni sildikleri için dışarı çıkayım derken kapı camına tosladım. Olayı hafif sıyrıklarla atlattığım için şanslıyım" dedi.