Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

Gölbaşı Ankara-Konya Yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında, Ekrem Keskin idaresindeki 06 DVY 64 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı.
11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada üst geçitte bulunan 11 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üst geçitten indirilen yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üst geçite çarpan kamyon vinç yardımıyla belediye ekiplerince çekildi. Bu sırada Konya yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.