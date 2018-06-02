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Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

Ankara'da, damperi açılan hafriyat kamyonunun üst geçide çarpması sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 02.06.2018 - 11:58..
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Gölbaşı Ankara-Konya Yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında, Ekrem Keskin idaresindeki 06 DVY 64 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı.

Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada üst geçitte bulunan 11 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üst geçitten indirilen yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

Üst geçite çarpan kamyon vinç yardımıyla belediye ekiplerince çekildi. Bu sırada Konya yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

Açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı

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