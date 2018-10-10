Açıköğretim ara sınav merkezi tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günlerinde yapılacak.

YARIN SON GÜN

Güz dönemi ara sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler, 11 Ekim Perşembe günü saat 23.30’a kadar sınav merkezi tercihi yapmaları halinde ara sınavlarına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan sınav merkezi değişikliği bir sonraki güz dönemi dönem sonu sınavı için geçerli olacak.