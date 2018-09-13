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Açıköğretimde ders programları yenilendi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 17 lisans ve 12 ön lisans programında yaklaşık 300 derste güncelleme gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 17:41..
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 17 lisans ve 12 ön lisans programında yaklaşık 300 derste değişiklik yapıldı.

AÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu değişikliklerle Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin, alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren dersleri alarak akademik yeterliğini daha da artırmak amaçlanıyor.

TÜM ÖĞRENCİLERİ KAPSAYACAK

Birçok dersin içeriği ve e-öğrenme malzemeleri de güncellenerek, öğrencilerin tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabilmeleri sağlanacak. Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencileri değil, sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsayacak.

Açıköğretimde ders programları yenilendi

24 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kayıt yeniletecek öğrenciler yeni ders listelerine göre seçim yapabilecek. 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde 24 Eylül-5 Ekim'de kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt otomasyonu bağlantısı kayıt yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre, ders seçimlerini yapmaları gerekecek.

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