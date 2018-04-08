Açıköğretimde eğitime 'engel' yok

Engelli Öğrenci Destek Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 1982 yılında kurulan, 3 milyonluk öğrenci sayısıyla dünyanın 11 mega üniversitesi arasında yer alan ve 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkanı sağlayan sistemde, 22 bin 767 engelli öğrenci bulunuyor.

EN ÇOK ENGELLİ ÖĞRENCİ İSTANBUL'DA

Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul 3 bin 308, Ankara 2 bin 487, İzmir de 778 ile engelli öğrenci sayısında ilk 3 sırayı alıyor.

Rapora göre bu öğrencilerin 6 bin 546'sı işletme, 6 bin 170'i kamu yönetimi, 3 bin 854'ü sosyoloji, 3 bin 723'ü adalet, 3 bin 632'si sosyal hizmetler, 3 bin 324'ü ise ilahiyat bölümlerinde öğrenim görüyor.