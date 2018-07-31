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Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nde Arapça İlahiyat Önlisans Programı'yla açıköğretimde yabancı dilde öğrenim görebilecekler.

İHA | 31.07.2018 - 12:36..
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Çalışmalarını aralıksız sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2017-2018 öğretim yılında yabancı dilde ön lisans ve lisans programlarını hizmete sunarak açıköğretimde bir yeniliğe daha imza atmıştı. 2018-2019 öğretim yılında da bu hizmete devam edecek.

ARAPÇA DİLİNDE İLAHİYAT EĞİTİMİ

Açıköğretim Sistemi, Arapça İlahiyat Ön Lisans Programı'yla öğrencilerine yenilikçi ve kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyor. Program sayesinde Arapça bilen ve ilahiyat alanında kendisini geliştirmek isteyen Türk ve yabancı uyruklu bireylere Arapça dilinde ilahiyat eğitimi veriliyor.

Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

KABUL ŞARTLARI

Yabancı dilde eğitim verilen bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin, üniversite senatosunun almış olduğu ön koşul şartlarını sağlaması gerekiyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puana sahip olunması gerekiyor.

2018 - 2019 öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacak olan Arapça İlahiyat Programı sayesinde, mezunların geniş iş olanaklarına sahip olması bekleniyor. Mezunların çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağı bulabileceği gibi yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari alanda da iş fırsatı bulabilecekleri belirtildi.

Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün

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