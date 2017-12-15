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Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde esnafın sahip çıktığı sokak köpekleri, farklı yemek isteme tarzları ile dikkat çekiyor.

İHA | 15.12.2017 - 11:41..
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasaplık yapan esnafın sahip çıkıp sık sık yiyecek verdiği sokak köpekleri Maviş ve Zeytin bir süre sonra farklı bir şekilde yiyecek istemeye başladı.

Acıktığında kasap dükkânının önüne giden Maviş ile Zeytin, ön patileri ile kasap dükkânının camına hafifçe vurarak içeride çalışanlardan yemek istiyor. Esnaf, köpeklerin cama patilerini vurması ile kapıyı açıp onlara yemeğini getiriyor.

Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

"PATİLERİYLE BİZİ UYARIYORLAR"

Kendisini patileriyle uyaran köpeği besleyen esnaf Tuncer Demir “Bu hayvanlar günün belli saatlerinde aç oldukları zamanlarda benim oturduğum koltuğun bulunduğu camın önüne gelirler, yem isterler. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çalışanlarım köpeklerin yiyeceklerini temin ederler. Onları doyurmak bizi mutlu ediyor. Günün belli saatlerinde hepsi bizi ziyaret ederler. Yiyecek vermeyi unuttuğumuz zaman patileriyle cama vurarak bizi uyarırlar. Karınlarını doyuracak kadar yerler.” dedi.

Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

Acıktıklarında patileriyle camı tıklayıp yemek istiyorlar

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