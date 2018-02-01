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Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Cuma namazına giden öğrencileri "Şok şok şok" diye haber yapanları görmüştük de hastaneye kedi sokup "Bu kedi niye burada" diye sorana ilk kez şahit oluyoruz.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 10:59..
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Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Hürriyet'in 28 Şubat dönemlerinde kalma habercilik tekniği olarak kullandığı algı yönetimini bilmeyen yok.

ACİL SERVİSE ÖNCE KEDİYİ SOKTU, SONRA VİDEOYA ÇEKİP HABER YAPTI

Gazete muhabirlerinin yeni taktiği, hastanelerdeki son durum üzerine normal bir haber yapmak yerine, acil servislere sokak kedilerini kendi yönlendirmeleriyle sokarak, ardından "Aa kedinin burada ne işi var" haberi üretmek.

Hürriyet'in son numarası, muhabir Burak Coşan acil servise kediyi sokuyor, ardından kediyi videoya alıyor ve "Acil servisler kedi dolu" şeklinde haber üretiyor.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hürriyet muhabirinin bile isteye kediyi içeriye nasıl soktuğu da anı anına görüntüleniyor.

Acil servise kedi sokan hürriyet muhabiri ViDEO

Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

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