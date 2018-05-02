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Acil serviste polise ve sağlık çalışanlarına saldırı

Osmaniye'de bir devlet hastanesinde hasta yakınlarının, sağlık çalışanları ile polise uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 02.05.2018 - 07:20..
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Osmaniye'de 28 Nisan tarihinde gece saatlerinde, kolundan yaralı olduğu öğrenilen bir kadın, tedavi için yakınlarıyla birlikte, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi ek hizmet binasına geldi.

Acil serviste nöbetçi doktor Abdurrahman Güngör, yaralı kadına müdahale ettiği sırada yakınları, hastane görevlileriyle tartışmaya başladı.

Acil serviste polise ve sağlık çalışanlarına saldırı

Acil serviste polise ve sağlık çalışanlarına saldırı

HASTANE POLİSİ VE İKİ GÖREVLİYİ DARBETTİLER

Olayın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik çalışanları, araya girdi. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi dövdü. Bazı cihazlar ise zarar gördü. Olay yerine çağrılan takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden çıkarttı.

Çıkan arbedede yaralanan hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin arandığı belirtilirdi.

Acil serviste yaşanan kavga görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Acil serviste polise ve sağlık çalışanlarına saldırı

SAĞLIK-SEN'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARA ŞİDDETE TEPKİ

Saldırıyı kınayan Sağlık-Sen İl Başkanı Muhittin Çenet, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışan personelin şiddete maruz kaldığını söyledi. Çenet, "Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet binası acil serviste görev yapan değerli arkadaşlarımız gece saatlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından fiili şiddete ve darpa maruz kalmışlardır. Sağlık Sen Osmaniye Şubesi olarak arkadaşlarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diliyoruz." dedi.

Acil serviste polise ve sağlık çalışanlarına saldırı

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