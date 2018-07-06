Acılı anne oğlunun vefatına dayanamadı

1 hafta sonra askere gidecek olan 20 yaşındaki Ersin Yıldız trafik kazasında hayatını kaybetti. Acılı anne de defin işleminin ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Hatay'da baraj göletine giren Mustafa Korkmaz ve iki üvey kızı kayboldu.

22 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan ayaklanma devam ediyor. Nantes'ta tüm toplu taşıma seferleri iptal edildi.

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La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol yapımı La Casa De Papel'e İstanbul karakteri giriyor.