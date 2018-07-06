Acılı anne oğlunun vefatına dayanamadı

Düzce TEM yolunda tıra çarpan İbrahim Arslan'ın kamyonetinde bulunan Ersin Yıldız, hayatını kaybetti. Bolu'nun gere ilçesinde defnedilen Yıldız'ın annesi de acısına dayanamadı. Anne Bahiye Yıldız oğlunun yanına defnedildi.
KALBİ DAYANMADI
Trafik kazasında oğlunu kaybeden 55 yaşındaki Bahiye Yıldız, oğlunun defnedilmesinin ardından saatler sonra hastaneye kaldırıldı.
Sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız’ın cenaze namazı akşam namazı öncesi Akıncılar Köyü Camii’nde kılındı.
Anne Yıldız’ın cenazesi Doğancı Köyü’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.