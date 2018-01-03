'Bakan gelecek' diyerek köylülerin küçükbaş hayvanlarını aldılar

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Cihadiye, Fevziye ve Karapınar Mahallelerine lüks araçlarla gelen 2 kişi, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, "Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz." diyerek köylülerden yaklaşık 15 küçükbaş hayvan aldı.

KULLANILMAYAN TELEFON NUMARASI VERDİLER

Parayı pazartesi günü vereceklerini söyleyen şüpheliler, hayvan sahiplerine bir de kullanılmayan telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Vatandaşların şikâyeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.'nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi.

Şüpheliler, Adapazarı'nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.