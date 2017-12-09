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Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

Almanya'da 1991’de projesine başlanan ve yaklaşık 10 milyar euroya mal olan Berlin-Münih hızlı treni, açılış gününde yolda kaldı.

AA | 09.12.2017 - 16:53..
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Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

Almanya’da Berlin-Münih arasında yeni hizmete giren ve iki kent arasındaki yaklaşık 600 kilometrelik mesafenin 4 saatte katedilmesini sağlayacak yüksek hızlı tren hattının açılışında özel sefer yapan tren arızalandı.

AÇILIŞA MERKEL DE KATILDI

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yeni yüksek hızlı tren hattının açılış töreni, özel sefer yapan trenin Münih’ten Berlin’e ulaşmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla Berlin Merkez Garı’nda yapıldı.

Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

YOLDA KALDI

Törenin ardından dün akşam Münih’e dönen ve yaklaşık 200 onur konuğunun ve gazetecilerin bulunduğu tren arıza yaparak yolda kaldı.

Arızadan dolayı bir kaç kez duran trenin 4 saat yerine 6 saatte Münih’e ulaştığı belirtildi.

10 MİLYAR EUROYA MAL OLDU

Alman Demir Yolları Genel Müdürü (Deutsche Bahn) Richard Lutz, bu seferlerle Almanya’daki tren tarihinde yeni bir dönem başlattıklarını ifade etmişti.

Berlin’de düzenlenen törenden önce kısa süre trenle yolculuk yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu yeni hattın hava ve kara ulaşımına göre verimli olduğunu söylemişti.

Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

1991’de projesine başlanan ve yaklaşık 10 milyar euroya mal olan Berlin-Münih yüksek hızlı tren hattında yolcu seferleri yarın başlayacak.

680 LİRA

İki şehir arasındaki tren seferlerinin 6 saat yerine yaklaşık 4 saate indirilmesi hedefleniyor.

Hızlı hat için tek yön gidiş biletinin 150 euro (Yaklaşık 680 TL) civarında olacağı kaydedildi.

Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

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