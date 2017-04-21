taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.404
USD
3,6475
EURO
3,9033
ALTIN
150,56
PETR
52,9700

Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar

Geçen hafta açlık grevine başlayan Filistinlilerin bulunduğu bir hapishanenin önünde, bir grup faşist İsrailli "mangal" yaptı.

21.04.2017 - 15:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Ulusal Birlik Partisi isimli partinin gençlik kolları, Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi’nin önünde toplanarak, açlık grevlerini protesto etmek ve grev yapan tutsaklarla alay etmek için mangal yaptı.

Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar

"ONLARIN KAPRİSLERİNE KATILMIYORUZ"

Partinin genel sekreteri Ophir Sofer de hapishane önündeki rezalete ortak oldu. Sofer, “Onların kaprislerine katılmadığımızı göstermenin zamanı geldi” dedi. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Avichai Greenwald ise “Neden teröristlere ölüm cezası vermiyoruz, belli değil. Umarız açlık grevlerinde başarılı olurlar” dedi.

Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

268
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

365
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

138
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

101
Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

25
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM