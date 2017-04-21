Ulusal Birlik Partisi isimli partinin gençlik kolları, Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi’nin önünde toplanarak, açlık grevlerini protesto etmek ve grev yapan tutsaklarla alay etmek için mangal yaptı.

"ONLARIN KAPRİSLERİNE KATILMIYORUZ"

Partinin genel sekreteri Ophir Sofer de hapishane önündeki rezalete ortak oldu. Sofer, “Onların kaprislerine katılmadığımızı göstermenin zamanı geldi” dedi. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Avichai Greenwald ise “Neden teröristlere ölüm cezası vermiyoruz, belli değil. Umarız açlık grevlerinde başarılı olurlar” dedi.

Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar VİDEO