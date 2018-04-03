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Açlık hissi 'dondurulunca' kilo vermek kolaylaşıyor

Beyinden salgılanan acıkma hormonu durdurulunca, daha kolay kilo veriliyor.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 10:07..
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  2. Sağlık

Obezite; her zaman bilim adamlarının araştırmayı sürdürdüğü ve sürekli yeni şeyler keşfettiği bir rahatsızlık.

Açlık hissi 'dondurulunca' kilo vermek kolaylaşıyor

Amerika'nın Atlanta eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi Tıp Bölümü'nde obezite ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıldı ve araştırma sonucunda ilginç sonuçlar elde edildi.

2 DAKİKA BOYUNCA DONDURULDU

Araştırmaya göre; beyinden salgılanan ve 'açlık siniri' olarak adlandırılan kısım dondurularak sürekli acıkma hissinin önüne geçildi. Araştırma için belirlenen 10 kişiye iğne yapıldı. Bu iğne sayesinde 2 dakika boyunca beynin 'açlık siniri' geliştiren bölümü dondu.

Açlık hissi 'dondurulunca' kilo vermek kolaylaşıyor

YAĞ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Obezite sorunu yaşayan bu hastaların 30- 45 gün arası daha kolay kilo verdiği görüldü. Hatta bu hastaların yağ oranları yüzde 3.6 ile yüzde 13.6 arasında değişiklik gösterdi.

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