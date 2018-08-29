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Açlıktan Bodrum'a inen domuzları eliyle besledi

Muğla Bodrum'da aç kaldığı için şehir merkezine inen domuzları taksi şoförü Mert Algın eliyle besledi.

DHA | 29.08.2018 - 18:17..
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Bodrum'un Torba Mahallesi yakınındaki bir taksi durağına, geçen 27 Ağustos'ta, saat 02.30 sıralarında bir domuz sürüsü indi.

DOMUZLARI ELİYLE BESLEDİ

2'si yetişkin 7 yaban domuzundan oluşan sürünün çevrede yiyecek aradığını farkeden taksi şoförü Mert Algın, yanlarına biraz yaklaşıp, ekmek atarak beslemeye başladı. Bir süre sonra Algın, güvenini sağladığı domuz sürüsüne iyice yaklaşıp, eliyle beslemeye başladı. Algın o anları cep telefonuyla da görüntüledi.

"AÇ OLDUKLARI İÇİN DAYANAMADIM"

Yaban domuzlarının sürekli ilçe merkezine geldiklerini belirten Mert Algın, "Yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor. Bizim durağımız biraz evlerden uzak. Bu nedenle buraya daha da rahat gelebiliyorlar. Gece durağın yanına indiklerini ve aç olduklarını görünce dayamayıp, ekmekle besledim.

Açlıktan Bodrum'a inen domuzları eliyle besledi VİDEO

"BU BÖLGEDE İNSANLARA ALIŞMIŞLAR"

Benden zarar gelmeyeceğini sezdiler. Ben de onların bana zarar vermeyeceğini anladım. Sonuçta onlar da bir can taşıyor. Zaten benim gibi daha önce de besleyenler olduğu için artık bu bölgedeki yaban domuzları insanlara alışmış." dedi.

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