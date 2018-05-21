taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.814
USD
4,5455
EURO
5,3318
ALTIN
187,51
PETR
78,8900

Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

Ağrı'da karşılaştığı işitme engellinin yazdığı not üzerine işaret dilini öğrenen spor eğitim uzmanı Hilal Bikriye, açtığı ücretsiz kurslarla çok sayıda kişiye işaret dilini öğretiyor.

AA | 21.05.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ağrı'da karşılaştığı işitme engellinin yazdığı "Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz" notu üzerine işaret dilini öğrenen spor eğitim uzmanı Hilal Bikriye, bu alanda açtığı ücretsiz kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK EĞİTİM VERİYOR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı olarak görev yapan Hilal Bikriye, karşılaştığı işitme engellinin, kendisini işaret diliyle anlatmasına rağmen çevresindekilerin onu anlamadığını fark etti.

Kursta öğrendiklerini daha fazla insana yayarak işitme engellilere fayda sağlamak isteyen Hilal Bikriye, gençlik merkezinde gönüllü ve ücretsiz açtığı işaret dili kurslarıyla insanların işitme engellilerin dünyasına girmesini sağlıyor.

Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

"ENGELLİ BİZLER DEĞİL, SİZLERSİNİZ"

Hilal Birkiye, "En son karşılaştığım bir kişinin yazdığı not beni çok etkiledi. Bize 'Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz' dedi. O gün işaret dilini öğrenmeye karar verdim. Bu dersi de öğrenmeye başladıktan sonra her şey bütünleşiyor ve en güzel tarafı da bu oluyor zaten. Dili öğrendikten sonra memlekete gittiğimde otobüste işitme engelli bir çiftle karşılaştım. Heyecanla onlarla işaret dilini kullanarak konuşmaya başladım.

Onlar da ben de çok mutlu olduk. Daha sonra da sürekli işitme engelli insanlarla karşılaşmaya başladım. Öncelikle biz görmüyormuşuz onları ama işaret dilini öğrendikten sonra onların daha çok karşımıza çıktığını fark ettim" dedi.

Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

İşaret dilini bilenlerin az olması nedeniyle engellilerin kendilerini yeterince ifade edemediklerine dikkati çeken Hilal Bikriye, son birkaç yılda işaret dili üzerine verilen eğitimlerin bu algıyı kırmaya başladığını söyledi.

"ÖĞRENDİKÇE MUTLULUKLARI ARTIYOR"

Hilal Birkiye , "İnsanlar öğrendikçe onlarla iletişimler de artıyor ve arttıkça onlardaki mutluluk birken bin kata ulaşıyor. Bu, bizim için de en büyük gurur ve mutluluk. Bugüne kadar Ağrı'da 200'ün üzerinde kişiye bu eğitimi verdim. Tam anlamıyla bilen 100 kişi vardır. Öğrencilerim bazen gelip biriyle karşılaştıklarını, konuştuklarını söyleyince çok mutlu oluyorum. Ağrı'daki bütün üniversite öğrencilerinin bu dili öğrenmesini istiyorum çünkü ilerideki yaşamlarında engelliler çok fazla karşılarına çıkacaktır. Bu nedenle bu dili öğrenip gelecekte rahat şekilde bu insanlarımıza yardımda bulunmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

"İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMEK ANLAMLI VE FAYDALI"

Kursiyerlerden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hayrettin Olcay, "Ben o alemi keşfetmek, o insanları anlamak istedim. Hem onların yüreğine dokunuşlarda bulunabilmek hem de onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için böyle bir gereklilik duydum. Bir akademik personel veya vatandaş için İngilizce ne kadar değerliyse dindar biri için Arapça'yı öğrenmek ne kadar önemliyse benim için de işaret dilini öğrenmek o kadar güzel ve anlamlı. Benim onlara olabilecek en büyük faydam onları anlamak ve anladığımı hissettirebilmektir" ifadelerini kullandı.

Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapana burs desteği
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı öğrencilere tez ve araştırma bursları verecek.
ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek adaylara önemli uyarılarda bulundu. Başvurular için bugün son gün.
KDK, sınavı yok sayılan öğrencinin mağduriyetini giderdi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin, sehven iptal edilen bazı derslerinin sınavının geçerli sayılması için mağduriyetin giderilmesine karar verdi.
Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru
Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına alınacak 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapılınca kura günü bahçede adım atacak yer kalmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

519
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

97
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

55
Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

18
Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

353
Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

119
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM