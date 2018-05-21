Açtığı kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor

Ağrı'da karşılaştığı işitme engellinin yazdığı "Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz" notu üzerine işaret dilini öğrenen spor eğitim uzmanı Hilal Bikriye, bu alanda açtığı ücretsiz kurslarla insanları sessiz dünya ile buluşturuyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK EĞİTİM VERİYOR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı olarak görev yapan Hilal Bikriye, karşılaştığı işitme engellinin, kendisini işaret diliyle anlatmasına rağmen çevresindekilerin onu anlamadığını fark etti.

Kursta öğrendiklerini daha fazla insana yayarak işitme engellilere fayda sağlamak isteyen Hilal Bikriye, gençlik merkezinde gönüllü ve ücretsiz açtığı işaret dili kurslarıyla insanların işitme engellilerin dünyasına girmesini sağlıyor.

"ENGELLİ BİZLER DEĞİL, SİZLERSİNİZ"

Hilal Birkiye, "En son karşılaştığım bir kişinin yazdığı not beni çok etkiledi. Bize 'Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz' dedi. O gün işaret dilini öğrenmeye karar verdim. Bu dersi de öğrenmeye başladıktan sonra her şey bütünleşiyor ve en güzel tarafı da bu oluyor zaten. Dili öğrendikten sonra memlekete gittiğimde otobüste işitme engelli bir çiftle karşılaştım. Heyecanla onlarla işaret dilini kullanarak konuşmaya başladım.

Onlar da ben de çok mutlu olduk. Daha sonra da sürekli işitme engelli insanlarla karşılaşmaya başladım. Öncelikle biz görmüyormuşuz onları ama işaret dilini öğrendikten sonra onların daha çok karşımıza çıktığını fark ettim" dedi.

İşaret dilini bilenlerin az olması nedeniyle engellilerin kendilerini yeterince ifade edemediklerine dikkati çeken Hilal Bikriye, son birkaç yılda işaret dili üzerine verilen eğitimlerin bu algıyı kırmaya başladığını söyledi.

"ÖĞRENDİKÇE MUTLULUKLARI ARTIYOR"

Hilal Birkiye , "İnsanlar öğrendikçe onlarla iletişimler de artıyor ve arttıkça onlardaki mutluluk birken bin kata ulaşıyor. Bu, bizim için de en büyük gurur ve mutluluk. Bugüne kadar Ağrı'da 200'ün üzerinde kişiye bu eğitimi verdim. Tam anlamıyla bilen 100 kişi vardır. Öğrencilerim bazen gelip biriyle karşılaştıklarını, konuştuklarını söyleyince çok mutlu oluyorum. Ağrı'daki bütün üniversite öğrencilerinin bu dili öğrenmesini istiyorum çünkü ilerideki yaşamlarında engelliler çok fazla karşılarına çıkacaktır. Bu nedenle bu dili öğrenip gelecekte rahat şekilde bu insanlarımıza yardımda bulunmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

"İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMEK ANLAMLI VE FAYDALI"

Kursiyerlerden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hayrettin Olcay, "Ben o alemi keşfetmek, o insanları anlamak istedim. Hem onların yüreğine dokunuşlarda bulunabilmek hem de onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için böyle bir gereklilik duydum. Bir akademik personel veya vatandaş için İngilizce ne kadar değerliyse dindar biri için Arapça'yı öğrenmek ne kadar önemliyse benim için de işaret dilini öğrenmek o kadar güzel ve anlamlı. Benim onlara olabilecek en büyük faydam onları anlamak ve anladığımı hissettirebilmektir" ifadelerini kullandı.