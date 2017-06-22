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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı düğün yeri bakıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün yeri bakmaya başladı.

22.06.2017 - 09:59
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SS

Eylül ayında Fransa'da evlenecek olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğünü nerede yapacaklarına karar vermek için hazırlıklara başladı. Ilıcalı ve Subaşı önceki gün Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alan Cote d'azur bölgesine giderek düğün mekanı baktı.

BETTİNA DÜĞÜN MEKANLARINI GÖSTERDİ

Ünlü iş adamı Cem Hakko'nun eski eşi olan ve düğün planlayıcılığı işini yapan Bettina Machler ünlü çifte düğün mekanları gösterdi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Leonardo Di Caprio, Paris Hilton ve Beyonce dünyaca ünlü isimlerin de gittiği Cannes'daki La Guerite'yi ve St. Tropez'i çok beğendi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı düğün yeri bakıyor

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