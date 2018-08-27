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Acun Ilıcalı milyarder ortağıyla Çeşme'de

Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün Çeşme’de bir araya geldi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 09:20..
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Ünlü televizyoncu  Acun Ilıcalı, akşama doğru sürat teknesiyle Meksika’da televizyon kanalları bulunan ve ülkenin en zengin iş insanları arasında yer alan 62 yaşındaki Ricardo Salinas’ın Fun Beach açıklarındaki demirli yatına gitti.

Acun Ilıcalı milyarder ortağıyla Çeşme'de

GÖRÜŞMEDEN SONRA SÜRAT TEKNESİNİ GÖSTERDİ

Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, 1 saat görüştü.

Ricardo Salinas ile Acun Ilıcalı’nın iş görüştüğü dakikalarda, Meksikalı iş insanının çocukları Acun Ilıcalı’nın sürat teknesini inceledi.

Acun Ilıcalı, görüşmenin sonunda Ricardo Salinas’ı kendi teknesiyle kısa bir tura çıkardı.

Acun Ilıcalı milyarder ortağıyla Çeşme'de

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