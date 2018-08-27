Acun Ilıcalı milyarder ortağıyla Çeşme'de

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, akşama doğru sürat teknesiyle Meksika’da televizyon kanalları bulunan ve ülkenin en zengin iş insanları arasında yer alan 62 yaşındaki Ricardo Salinas’ın Fun Beach açıklarındaki demirli yatına gitti.
GÖRÜŞMEDEN SONRA SÜRAT TEKNESİNİ GÖSTERDİ
Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, 1 saat görüştü.
Ricardo Salinas ile Acun Ilıcalı’nın iş görüştüğü dakikalarda, Meksikalı iş insanının çocukları Acun Ilıcalı’nın sürat teknesini inceledi.
Acun Ilıcalı, görüşmenin sonunda Ricardo Salinas’ı kendi teknesiyle kısa bir tura çıkardı.