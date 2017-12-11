Acun Ilıcalı: Şansal Büyüka beni kaçırttı

Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. En İyi Yarışma Ödülü'nün kazanan Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı, ödülünü ustası Şansal Büyüka'da alınca duygusal anlar yaşadı.

"AMOKACHİ ŞOK OLDU"

Şansal Büyüka'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "12. Altın Kelebek'im. Ekibimle gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken Şansal Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, 'Şansal Abi seni tranfer etmek istiyor.' dediler. Amokachi yanımdaydı. 'Kim arıyor' diye sorunca ben 'Beni başka kanala tranfer etmek istiyorlar' dedim. '10 milyonluk futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste' dedi. Şansal abi de 'Senin uzun zamandır peşindeyim, kısmet bügüneymiş." dedi. O günü hiç unutmam.'' diyerek gözleri doldu.

Ünlü televizyoncu ödül törenine eşi Şeyma Subaşı ile katıldı.