taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.929
USD
3,8271
EURO
4,5148
ALTIN
153,85
PETR
63,1200

Acun Ilıcalı: Şansal Büyüka beni kaçırttı

Şansal Büyüka'dan ödül alan Acun Ilıcalı, duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Magazin

İİ

Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. En İyi Yarışma Ödülü'nün kazanan Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı, ödülünü ustası Şansal Büyüka'da alınca duygusal anlar yaşadı.

"AMOKACHİ ŞOK OLDU"

Şansal Büyüka'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "12. Altın Kelebek'im. Ekibimle gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken Şansal Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, 'Şansal Abi seni tranfer etmek istiyor.' dediler. Amokachi yanımdaydı. 'Kim arıyor' diye sorunca ben 'Beni başka kanala tranfer etmek istiyorlar' dedim. '10 milyonluk futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste' dedi. Şansal abi de 'Senin uzun zamandır peşindeyim, kısmet bügüneymiş." dedi. O günü hiç unutmam.'' diyerek gözleri doldu.

Ünlü televizyoncu ödül törenine eşi Şeyma Subaşı ile katıldı.

Acun Ilıcalı: Şansal Büyüka beni kaçırttı

İlginizi Çekebilir
Nur Yerlitaş sinirilerine hakim olamadı
Şehitler hakkında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan modacı Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında ecel terleri döktü.
Cem Davran Hande Ataizi'ni sinirlendirdi
Cem Davran'ın "Tuvalet camı" göndermesine sinirlenen Hande Ataizi, sosyal medya hesabından Cem Davran'a ateş püskürdü.
İrem Derici havalimanında sobelendi
İrem Derici, yeni aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı hakkında konuştu.
Hande Yener: Zirvedeyim
Ünlü şarkıcı, YouTube’da sahte tıklanmalarla algı yaratılıyor diye konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

154
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

109
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

132
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

85
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

53
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

29
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM