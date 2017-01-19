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Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

Cuma günü başlayacak Survivor yarışması öncesinde programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Dominik'ten fotoğraf paylaştı.

19.01.2017 - 13:16
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Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

Yarışma programı Survivor 2017'nin başlamasına az bir zaman kaldı.

ACUN'DAN SON HAZIRLIKLAR FOTOĞRAFI

Yarışmanın başlamadan önce programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Dominik'te denizde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Survivor öncesi son hazırlıklar :)" notunu düştü.

Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

YARIŞMACI KADROLARI

Bu arada Survivor 2017'nin yarışmacı kadroları da şu şekilde;

Ünlüler

Adem Kılıççı, Berna Öztürk, Furkan Kızılay, İlhan Mansız, Pınar Saka, Sabriye Şengül, Seda Demir, Seda Kapurtu, Sema Apak, Serhat Akın, Şahika Ercümen, Tarık Mengüç

Gönüllüler

Bernan Keklikler, Burçak Tuncer, Denisa, Elif Şadoğlu, Erdi Ünver, Eser West, Fulya Şahin, Gökhan Gözükan, Ogeday Girişken, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik

Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

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