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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın mutlu aile toblusu

Evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı takipçileriyle bir aile fotoğrafı paylaştı.

14.06.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. Magazin

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Eylül ayında sevgilisi Acun Ilıcalı ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı bir yandan günlük yaşantısını sürdürürken bir yandan da evlilik hazırlıklarına devam ediyor.

ACUN YANINA GİTTİ

Geride bıraktığımız günlerde gelinlik bakmak üzere New York’a giden Şeyma Subaşı buradan geçtiği fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandırmıştı. Subaşı bu defa da New York’a yanlarına gelen Acun Ilıcalı ile objektif karşısına geçti ve bir aile fotoğrafı çektirdi.

MELİSA'NIN MUTLULUĞU

Paylaşımını yoruma kapalı bir şekilde yapan Şeyma Subaşı bu kareyi sadece mutluluk ifade eden bir emoji ile paylaşmayı tercih ederken kızları Melisa’nın mutluluğu da hareketlerinden belli oluyordu. Şeyma’nın paylaştığı bu kare kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni kazandı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın mutlu aile toblusu

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