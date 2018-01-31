Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. 28 yaşına giren kızına Range Rover Velar cip hediye etti. Ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, aylar öncesinden siparişini verdiği 2018 model cipe 900 bin TL ödedi.

"HEP BÖYLE GÜLÜMSE KIZIM"

Hediyesini görünce mutlulukan havalara uçan Banu Ilıcalı, babasını da yanına alarak yeni cipiyle Levent sokaklarında tur attı. Ünlü televizyoncu kızıyla fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şu notu düştü: “Hep böyle gülümseyeceğin nice mutlu yılların olsun ve hep beraber kutlayalım.”