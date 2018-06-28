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Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 28.06.2018 - 09:05..
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Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24), iddiaya göre dün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı.

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

DİRENİNCE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Alper Aycın, çantasını gasbetmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın’ı kalbinden bıçakladı.

NİŞANLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Aycın’ın, Ilıcalı’nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

"YAŞADIĞIMIZ ÜZÜNTÜYÜ KELİMELERLE TARİF EDEMEM"

Acun Ilıcalı, Aycın’ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim." dedi.

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

CANLI YAYIN İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle KKTC'de gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Acun Ilıcalı'nın olayla ilgili açıklama yaparken konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Ilıcalı yayın sırasında, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekip olarak iş arkadaşımızı, kardeşimizi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Ekip olarak çok üzgünüz. Bizim projelerimizde yer alan televizyonculukta geleceği olan bir kardeşimiz. Kadere çok inanan biriyim ama böyle ani bir durum yaşadığımız zaman bizim için büyük bir yıkım oluyor. Ekip olarak çok konuşacak durumda değiliz. Buradan bütün ailesine sabırlar diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.

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