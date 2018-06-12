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Acun Ilıcalı'nın ilkokul karnesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 15:06..
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Acun Ilıcalı'nın ilkokul karnesi

5 yaşında Edirne’de ilkokula başlayan Acun Ilıcalı’nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.

GERÇEK İSMİ: ALİ ACUN

29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi Ilıcalı, kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor. Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.

Acun Ilıcalı'nın ilkokul karnesi

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