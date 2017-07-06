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Acun Ilıcalı'nın Yunanistan sevinci

Acun Ilıcalı, Yunanistan'da gerçekleştirdikleri televizyon yapımlarının iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

06.07.2017 - 12:32
  1. Haberler
  2. Medya

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan sevinci

Yunanistan'a gelirken hedeflerinin para kazanmaktan öte başarı yakalamak olduğunu belirten Ilıcalı, "Yunanistan'da ilk sezonumuz mükemmel geçti. Bizim de beklentilerimizin üzerinde geçti. Başarılı olacağımızı tahmin ediyorduk ama bu derece ilgiyi düşünmüyorduk." şeklinde konuştu.

"YUNANİSTAN'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Ilıcalı, "Survivor Yunanistan" programının son iki ayda ortalama yüzde 65 izlenme payına ulaştığı bilgisini paylaşarak, "Biz sevdik Yunanistan'ı. Burada da güzel bir prodüksiyon kurduk. Acun Medya Yunanistan şeklinde. Yunanistan, bir Türk için kendini en çok evinde hissedeceğin yer. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BREZİLYA VE ROMANYA'DA YENİ PROJELERE BAŞLIYORUZ"

Farklı ülkelere açılma planlarına değinen Ilıcalı, "İlk planda Brezilya ve Romanya'da başlıyoruz yeni projelere. Onlar da bu sene olacak inşallah. Hedefimiz dünyada büyümek. Yunanistan en yakın olduğu için o kapıdan açıldık." diye konuştu.

Ilıcalı, Yunanistan’da şu anda bir kanal satın alma fikrinin ön planda olmadığını sözlerine ekledi.

"İKİ ÜLKENİN YAKINLAŞMASINI SAĞLIYOR"

Yunanistan'da yayınlanan Türk yapımı programların ilgiyle izlendiğine işaret eden Ilıcalı, "Ben bizim programımızın katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Benim şahsi olarak da böyle bir görevim olduğunu düşünüyorum. Yani, popüler insanların bu tip zamanlardaki belli gerilimleri azaltabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, iki ülke halkları arasında bir problem bulunmadığını anlatarak, "Bu açıdan da halkların birbirlerine yakınlaşmasını sağlarsak bunun politikaya yansıyacağını düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.




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