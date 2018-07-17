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Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Bodrum'dan mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının bulunduğu 8 kişilik grup, yatta korku dolu anlar yaşadı.

DHA | 17.07.2018 - 16:04..
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki yatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi.

YAT TERSANEYE ÇEKİLDİ

Kıyıdan ayrılan yat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan yattakilerin yardımına, çevredeki denizciler yetişti.

Zeynep Yılmaz, kızları ve arkadaşları denizciler tarafından zodyak botla yattan alınarak kıyıya çıkarıldı. Yat da yine denizcilerin müdahalesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre uzaklıktaki tersaneye çekilen yat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi.

"ÜÇ GÜNDÜR FIRTINA NEDENİYLE DENİZE ÇIKAMIYORLARDI"

Yattakilere yardımcı olan denizcilerden kaptan Dursun Ali Kılıç, "Yat usturmaçaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.


Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattı

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