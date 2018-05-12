Ad-soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasında uygulanacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandașlık İșleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listelerinin bugün askıdan ineceğini belirtti.

DEĞİŞİKLİKLER SEÇİM SONRASI YAPILACAK

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddeyle sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, seçim sonrasına kadar erteledi.

Seçimlerin ardından ad ve soyad değişim işlemleri devam edecek.