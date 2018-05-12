taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Ad-soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasında uygulanacak

Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanması, seçim sonrasına kadar ertelendi.

AA | 12.05.2018 - 11:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandașlık İșleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listelerinin bugün askıdan ineceğini belirtti.

DEĞİŞİKLİKLER SEÇİM SONRASI YAPILACAK

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddeyle sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, seçim sonrasına kadar erteledi.

Seçimlerin ardından ad ve soyad değişim işlemleri devam edecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
HGS-OGS kaçak geçiş cezalarına yüzde 60 indirim
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indirdiklerini söyledi.
Askerlik yoklaması hizmeti artık e-Devlet’te olacak
Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Çakı gibi asker oldular
Düzce'de engelliler haftası nedeniyle, hayali askerlik yapmak olan bu grup engelli, bir günlüğüne silah altına alındı.
Adanalı esnaftan kayıklı eylem
Adana'da zabıta, kaçak tezgahları kaldırmak istedi. Buna, esnaftan, gölde eylemle yanıt verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

50
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

50
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

241
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

186
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

56
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM