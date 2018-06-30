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Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Kendi düşüncelerinin dışındaki fikirlere açık olmayanlar, Türkiye'yi terk etmek için planlarına devam ediyor. Adam başı 10 TL toplayarak ada almayı hayal edene, "Bin TL vereyim gidin" cevabı geldi.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 02:15..
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Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Tuvalet kağıdı almaktan, rakıdan ve sigaradan vazgeçerek Türkiye'yi buhranlı bir döneme sürükleyeceklerini düşünenlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez, adam başı 10 TL toplayıp ada satın alıp ülke kurmayı planlıyorlar.

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

ADA ALIP ÜRETİM VE BİLİM YAPMA HAYALİ

Yapılan seçimde 15 milyon oy aldıklarını iddia eden şahıs, Türkiye'den ayrı bir adada yaşamak istediklerini dile getirdi.

Herkesten 10 TL toplayarak satın almayı planladığı adada, üretim ve bilim de yaparak Türkiye'yi geçemek ise en büyük hayalleri.

Sosyal medyada yapılan yoruma destek mesajları da geldi. Verilen bir cevapta, "Gerçekten bu ülkeden gidecekseniz 10 değil bin TL de ben vereyim" denildi.

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

MARDİN'DE DOĞUP NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ ALAN DA VAR

Aziz Sanar, 1946'nın 8 Eylül'ünde Mardin Savur'da dünyaya geldi.  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra ABD'ye giderek Dallas Teksas Üniversitesi'nde doktorasını yapan Sancar, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerindeki doktorasını 1977 yılında tamamladı.

Yale Üniversitesi'ndeki doçentlik tezini yine DNA onarımı üzerine yaptı. 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada da DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve "biyolojik saat" üzerinde çalıştı.

Türk Profesör Aziz Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle Nobel Kimya Ödülü’nü İsveç Kralı 16’ıncı Gustaf’ın elinden aldı.

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

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