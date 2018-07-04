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Adalar Belediyesi'nin skandal çöp imha yöntemi

Adalar Belediyesi, adalardan topladığı ve Şile'ye götürmesi gereken çöpleri Büyükada'da yaktı. Vatandaşlar ormanın yanma tehlikesi ve siyah dumanlardan dolayı tepki gösterdi.

İHA | 04.07.2018 - 21:27..
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Adalar Belediyesi'nin skandal çöp imha yöntemi

Adalar Belediyesi, yasa gereği adalarda topladığı çöpleri İBB’nin Şile’deki çöp döküm alanına götürmesi gerekirken yasal olmayan bir yol izledi.

ŞİLE YERİNE BÜYÜKADA'YA GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre, adalardan çöplerini toplayan kamyonlar çıkarma gemisine yüklendi. Önce Maltepe sahiline oradan da İBB’nin Şile’deki çöp döküm alanına gitmesi gereken çıkarma gemisi rotasını Büyükada’ya çevirdi.

Adalarda çöp yakma skandalı VİDEO

Adalar Belediyesi'nin skandal çöp imha yöntemi

ORMAN YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Büyükada’da belediye tesislerinin bulunduğu bölgeye boşaltılan çöpler kontrolsüz bir şekilde yakıldı. Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre kirliliğine neden olurken alevler de ormanı yanma tehlikesi altında bıraktı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar gökyüzüne yükselen siyah dumanların görüntüsü çekerek isyan etti.

Adalar Belediyesi'nin skandal çöp imha yöntemi

ÇÖPLERİN YANMA ANI HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Adalar Belediyesinin Şile’ye götürmek yerine Büyükada’da yakarak imha ettiği çöplerin yanma anı havadan da görüntülendi. Görüntülerde, büyük bir alana dökülen çöplerin yandığı ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülüyor.

Adalar Belediyesi'nin skandal çöp imha yöntemi

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