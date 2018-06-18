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Adalar'da elektrikli fayton dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde, "Atları özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklamasının ardından İBB, Adalar'da toplu taşımanın elektrikli araçlarla yapılması için karar aldı.

AA | 18.06.2018 - 16:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

12 KİŞİLİK FAYTON

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

Adalar'da elektrikli fayton dönemi başlıyor

(Temsili fotoğraf)

İSTANBULKART İLE ULAŞIM SAĞLANABİLECEK

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN, YENİKAPI MİTİNGİNDE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yenikapı'da düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde, atları özgürlüklerine kavuşturmak için 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

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