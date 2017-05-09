Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Washington'da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'ye giden Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

GÜLEN'İN TUTUKLANMASI VE İADESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Adalet Bakanlığı yetkileri görüşmenin ana gündem maddesinin FETÖ elebaşı Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi olduğunu belirtti. Görüşmede, Bozdağ'ın, Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye intikal ettirilmesini istediği kaydedildi.

Bakanlık kaynakları Bozdağ-Sessions görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini ve iki bakanın konuyla ilgili yakın temaslarının süreceğini ifade etti.

16-17 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündem maddeleri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin süreç de yer alıyor.