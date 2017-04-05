Adalet Bakanı Bozdağ'dan Feyzioğlu'na eleştiri

Dünya Avukatlar Günü nedeniyle Maltepe'de bir grup hukukçuyla kahvaltıda bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum için 'hayır' kampanyası yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi.

Türkiye Barolar Birliği için, "Alternatif CHP Genel Merkezi", Feyzioğlu için de "Alternatif CHP Genel Başkanı olarak çalışıyor" diyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği'nin ideolojik hareket ettiğini söyledi.

"SEN İŞİNE BAK"

İktidarları boyunca Vedat Ahsen Coşar hariç bütün barolar birliği başkanlarının hiçbir farkının olmadığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Sayın Feyzioğlu, kanuna göre 'evet' 'hayır' kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak. Bu ideolojik duvarları da yıkmak bizim ana vazifemiz." diye konuştu.

TABİPLER BİRLİĞİNE DE ELEŞTİRİ

Benzer bir eleştiriyi Türk Tabipler Birliği için de yapan Bozdağ, "Tabipler Birliği gibi bir yapı var. Tabiplerin hakkını, hukukunu savunduğunu ben görmedim. Terör örgütlerinin gündemi neyse onların gündemi de o. Ben anlamakta zorlanıyorum. Allah rızası için birgün Türkiye'de 'Tabiplerin şu derdi, şu sıkıntısı var' diye çıkıp konuşun." dedi.



























