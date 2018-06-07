Adalet Bakanı: Darbe davalarının yüzde 70'i sonuçlandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Gül'ün açıklamalarından kesitler şöyle:

"(FETÖ yargılamaları) Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz."

"Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir."



"(Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadi) Öyle iki genel başkan oturup 'Biz eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmuyor. 'Milletin iradesi iki üç genel başkanın dudağı arasında' meselesi eskidendi. 24 Haziran'dan sonra zaten miletin dediğinden başka hiçbir şey olmayacak."

"(CHP heyetinin Gülen dosyalarını incelemesi) Buradan asla 'doğru yapılmış, elinize sağlık' diyecekleri bir şey beklemiyoruz... İddialarının geçerliliği yoktur. Türkiye'de bu işlemleri yapan saygın hakimlerdir, savcılardır."





"107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500'ünde karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş."

"(İnce'nin, FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebiyle ilgili iddiaları) Burada gerçekten ciddiyetsizlik var, ne oldu, bir Amerikalı aradı, kim aradı, ne söyledi? Bunu milletle paylaşmak zorunda. Ama asıl hazin olan, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına talipsiniz, adaysınız, siz devletin ilgili kurumlarından gelen bilgilere değil de bir gelen telefona -acaba işlettiler mi, kim aradı, ne söylendi- buna itibar ediyorsunuz. Türk milleti, devleti asla gidip böyle bir yaklaşıma, tarza teslim etmez."

"Darbe davalarında 622 sanık ağırlaştırılmış müebbet almıştır; bu sanıklardan 31'i hakkında dörder kez, 4 sanık hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet vardır. 887 sanık da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 631 sanığa da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir."

"Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir."



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