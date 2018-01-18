Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye yanıt

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Suriye'de sınır gücü oluşturulmayacağı açıklamasının önemli bir beyan olduğunu ancak Türkiye'nin sınırlarını tehdit edecek hiçbir oluşuma sessiz kalamayacağını belirtti.

ABD'YE SERT TEPKİ

ABD önderliğindeki İslam Devleti ile mücadele koalisyonunun, Suriye'de işbirliği yaptığı milislerle birlikte 30,000 kişiden oluşan sınır güvenlik gücü kurmak için çalışma yürüttüğünü açıklamasına Türkiye sert tepki gösterdi ve Suriye'nin Afrin bölgesine derhal müdahale uyarısında bulundu.

"YANLIŞ RESMEDİLDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye-Türkiye sınırında sınır güvenlik gücü kurma niyetinde olmadıklarını ve Ankara'yı kızdıran meselenin "yanlış resmedildiğini" belirtmişti.

Türkiye ile çalışacaklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz." demişti.

"TÜRKİYE SESSİZ KALAMAZ"

Bakan Gül, NTV canlı yayınında Tillerson'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine "Bu açıklama önemli bir beyan ama Türkiye sınırlarını tehdit edecek hiçbir oluşuma sessiz kalamaz" dedi