Adalet Bakanı Gül'den CHP'li vekillere ayar

CHP, FETÖ PARTİSİ OLMA YOLUNDA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin, ABD'deki Reza Zarrab ile ilgili davayı çok yakından takip ettiğini belirterek, "250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cülerin davasını yanı başımızda takip etmiyorsunuz ama Türkiye aleyhindeki kumpas davasını 10 bin kilometre öteden takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına, CHP adına çok utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ partisi olma yönündeki çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz." dedi.

Adalet Bakanı: CHP FETÖ partisi olma yolunda