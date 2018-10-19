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Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki geldi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 11:43..
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Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

Dün Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

Bu kararlar 'Öğrenci Andı'nın okullara tekrar dönmesi kararlaştırıldı.

Danıştay'ın bu kararına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki geldi.

"YARGI İHTİLAF ÇIKARMAZ, İHTİLAFLARI GİDERİR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Gül şunları ifade etti: "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.

"DANIŞTAY YERİNDELİK DENETİMİ YAPAMAZ"

Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar.

Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

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