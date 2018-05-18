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Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Bakan Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

AA | 18.05.2018 - 11:16..
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Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 BİN 611 PERSONEL

Yeni istihdam imkanları sunduklarını ifade eden Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

SON GÜN 11 HAZİRAN

Personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni istihdamların adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğine işaret eden Gül, yeni atamalarla personel ihtiyacının da büyük ölçüde tamamlanacağını bildirdi.

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