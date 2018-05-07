Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Dolarla ilgili yapılan son analize göre; piyasalar yükselişi kabul etti ve dolar yıl sonunda 4,50'yi görebilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti

Batı Afrika’dan başlayarak birçok ülkenin doğal kaynaklarını sömüren Hollanda, esir aldığı binlerce insanı katlederken, sağ bıraktıklarını da köle olarak kullanıyordu.

1 AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...

2 Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı Paris ve Florida'daki terör saldırılarını örnek gösteren Trump'ın, "Siviller silahlı olsaydı saldırıları önlerlerdi" açıklamasında yaptığı el hareketi Fransa'yı ayağa kaldırdı.

3 Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin tehditlerine aldırış etmeden hava savunma sistemini Rusya'dan alacağını belirtmesi, Putin'i harekete geçirdi. Rus devlet adamı S-400 üretimini hızlandırdı.

4 Merkez Bankası'ndan dolara hamle TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile dolar geriledi.

5 Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı Süper Lig'in 32. haftası 2 maç dışında tamamlandı. G.Saray şampiyonluk yolunda bir adım önde olmasına rağmen ilk 4 sırayı ikili veya üçlü averaj belirleyebilir.

6 İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.