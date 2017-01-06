taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.000
USD
3,6319
EURO
3,8360
ALTIN
137,59
PETR
56,6600

Adalet Bakanlığı: "Ahmet Şık'a 01 Ocak tarihinde 1,5 lit

Adalet Bakanlığı tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'la ilgili haberler ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA | 06.01.2017 - 18:38
  1. Haberler
  2. Politika

ahmet şık

Açıklama'da " Ahmet ŞIK' a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Ahmet Şık'a ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Tutuklu Ahmet Şık Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 30 Aralık 2016 tarihinde gelmiş, 02 Ocak tarihinde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Tutuklu Ahmet ŞIK bu süre içerisinde hergangi bir kantin alışverişi yapmamış, görevli infaz koruma memurları tarafından tutuklu Ahmet ŞIK' a 01 Ocak tarihinde 1,5 litre su verilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verilmektedir. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün 24 Aralık 2015 tarihli su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan şebeke suyu da içilebilir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır"

Gazeteci Ahmet Şık ile ilgili, basında "Ahmet Şık'a su bile vermediler" şeklinde haberler yayınlanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

267
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

168
Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

216
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

156
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

160
İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

0
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM